اليوم السابع
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الخميس، 17 أكتوبر 2024 10:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمى

الخميس، 17 أكتوبر 2024 03:45 م
مصرع شخص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمى حادث تصادم -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الإقليمى فى نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







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