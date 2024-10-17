محمود فوزى: التحالف الوطنى وصل للفئات الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات

نور على

أشاد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بالدور الحيوى الذى يلعبه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى تعزيز التضامن المجتمعى، مؤكدًا على أن التحالف يمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين أبناء الوطن، حيث نجح فى الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات، دون استثناء، من خلال مبادرات ومساعدات شملت كافة فئات المجتمع المصرى بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، اليوم الخميس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

‏‎كما أشاد المستشار فوزى بالدور المحورى الذى يلعبه التحالف فى دعم الأشقاء فى السودان وفلسطين، خاصة فى ظل الظروف الإنسانية الصعبة التى يمرون بها مشيرا إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى نشأ كبيرًا منذ بدايته، يمكنه العمل على الحلول المبتكرة للتمويل المستدام، ليتمكن من مواصلة أنشطته وتوسيع نطاق تأثيره مجتمعيًا.

ومن جانبه؛ أشاد الدكتور خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بدور المستشار محمود فوزى فى دعم التحالف الوطنى، مضيفا الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية عالميًا ومحليًا تضع أعباءً إضافية على التحالف، وأشاد بدور التحالف الوطنى خلال الأزمات لافتا إلى قيام مؤسسات المجتمع المدنى بدور فعال وعظيم فى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن الحكومة لا تستطيع القيام بكل هذه المهام بمفردها. واتّصالًا مع هذا؛ أكد على أن لقاء اليوم يهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتعاون من أجل تحقيق أكبر فائدة، مشددًا على أهمية استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقديم الدعم الأسر الأولى للرعاية.

‏‎ وخلال الاجتماع استعرض الحضور الجهود الكبيرة التى تبذلها مؤسسات المجتمع المدنى لضبط السوق وتوفير السلع الغذائية فى ظل ارتفاع الأسعار تخفيفًا عن كأهل المواطن المصرى، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، كما تم استعراض جهود مبادرة “ازرع”، كنموذج للمبادرات المتكاملة سعيًا لتعزيز الأمن الغذائى، متطرقين ايضًا للتحديات التى تواجهها حاليًا.

وفى ذات السياق؛ أشار الحضور إلى الدور الذى يمكن أن تلعبه الوزارة فى توضيح طبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية، خصوصًا فيما يتعلق بالتحالف الوطنى، وضرورة تعزيز العلاقات والتشبيك بين الركائز الرئيسية الثلاثة، وهي: الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدنى، خصوصًا فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

‏‎وكذلك أكد المشاركون فى اللقاء على أن المجتمع المدنى يشكل الظهير الحقيقى للدولة فى اتخاذ قراراتها، وضرورة دعمها اقتصاديًا واجتماعيًا، وقد أشاروا إلى أن التحالف الوطنى يسير فى الطريق السليم لضمان تضافر جهود التنمية فى مسارها الصحيح واضعًا أمام ناظريه متطلبات حماية الأمن القومى المصري.

‏‎وفى إطار مناقشة الحلول المقترحة، أشار الحضور إلى أن الحل الأمثل هو إنشاء وحدات تعاونية فى كل مركز تحت شعار التحالف الوطنى، بحيث يتم شراء المنتجات بسعر مدعوم وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يسهم فى التخفيف عن كأهل الفئات الأولى بالرعاية.

‏‎وفى ختام الاجتماع، أوصى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ابتخصيص لقاء شهرى للتحالف الوطنى مؤكدًا على قيمة العمل المشترك المستمر.

‏‎حضر الاجتماع كل من: الدكتور خالد محمود عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى، الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتور حاتم متولى، عضو اللجنة التأسيسية، د. عهود وافى، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، أ. بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، محمود فؤاد أحمد، رئيس جمعية الأورمان، د. محمد عبدالهادى محمد زارع، الرئيس التنفيذى لجمعية رسالة، د. مصطفى محمد الشحات فتو ح زمزم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، زينة توكل، المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب، د.أحمد مختار حسى الخربوطلى، رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، د. نيفين نبيل زكريا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب، د. هشام زغلول، رئيس مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، م. أحمد موسى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة، مروة عادل لبده، عضو المكتب الفنى، كذلك حضر كل من: أحمد عبد الوهاب، محمد ماهر، أحمد فؤاد، سحر الشحات، آلاء وجيه.