زيلينسكى يقدم خطة النصر أمام قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل

كييف (أ ش أ)

قدم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الخميس، ما سماها بـ "خطة النصر" خلال انعقاد قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.

وشدد زيلينسكي في خطابه ، على أن روسيا ستضطر لاتباع المسار الدبلوماسي ، عندما تدرك أنها لن تحقق أي شيء بالقوة، وهذا هو المراد تحقيقه .. وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم.

وتتضمن خطة النصر ، في نظره ، خمس نقاط الأولى جيوسياسية، والثانية والثالثة عسكرية، والرابعة اقتصادية، والخامسة أمنية فيما سيتوجه زيلينسكي بعد تقديم خطته لقادة الاتحاد الأوروبي إلى مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل.

وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق إلى بروكسل حيث اجتمع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ، الذي قال في مؤتمر صحفي معه ، إن الاتحاد الأوروبي يدرك أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الدعم العسكري والمالي وأنه لا يوجد شك في هذا الأمر بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي - في المؤتمر الصحفي - : "أولا، الاتحاد الأوروبي إلى جانبكم طالما استغرق الأمر ومهما كلف الأمر، نحن نعلم أنكم بحاجة إلى المزيد من الدعم العسكري والمالي وسنرى كيف يمكننا تسريع الجهود من أجل المزيد من الدعم الفوري لشعب أوكرانيا"..مضيفا: "الرسالة الثانية تشير إلى حقيقة مفادها أن مستقبل أوكرانيا مقدر له أن يكون داخل الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى التقدم المحرز في القضية التي شوهدت في الشهر الماضي فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والإصلاحات اللازمة..مؤكدا القيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ..مشددا على موقف الاتحاد الأوروبي والذي يقف إلى جانب أوكرانيا.