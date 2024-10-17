اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2024 09:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

زلزالان متتاليان يضربان محافظة سيواس التركية

الخميس، 17 أكتوبر 2024 02:34 م
زلزالان متتاليان يضربان محافظة سيواس التركية مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
أنقرة (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضرب زلزالان، بلغت شدتهما 4.7 درجة و4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، محافظة سيواس التركية، بفارق عشر دقائق بينهما.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا - حسبما ذكرت قناة "إيه نيوز" التركية - بأن الزلزالين وقعا على عمق نحو عشرة كيلومترات و22 كيلومترا.. ولم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزتين الأرضيتين.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت الأربعاء، تضرر عدة مباني في ولايات ملاطية وإيلازيج وشانلي أورفا نتيجة الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أشارت الوزارة إلى استمرار عمليات المسح في الولايات المتأثرة بالزلزال، لافتة إلى أن مركز زلزال تركيا وقع في ولاية ملاطية، بينما تأثرت ولايات شانلي أورفا وإيلازيغ وديار بكر وباتمان وتونجالي.

 قدرت هيئة الكوارث التركية قوت الزلزال بمقدار 6.1 درجة.

 







زلزال

محافظة سيواس التركية

تركيا

زلزال تركيا

زلزال يضرب تركيا

اخبار تركيا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة