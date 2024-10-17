زلزالان متتاليان يضربان محافظة سيواس التركية

أنقرة (أ ش أ)

ضرب زلزالان، بلغت شدتهما 4.7 درجة و4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، محافظة سيواس التركية، بفارق عشر دقائق بينهما.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا - حسبما ذكرت قناة "إيه نيوز" التركية - بأن الزلزالين وقعا على عمق نحو عشرة كيلومترات و22 كيلومترا.. ولم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزتين الأرضيتين.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت الأربعاء، تضرر عدة مباني في ولايات ملاطية وإيلازيج وشانلي أورفا نتيجة الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أشارت الوزارة إلى استمرار عمليات المسح في الولايات المتأثرة بالزلزال، لافتة إلى أن مركز زلزال تركيا وقع في ولاية ملاطية، بينما تأثرت ولايات شانلي أورفا وإيلازيغ وديار بكر وباتمان وتونجالي.

قدرت هيئة الكوارث التركية قوت الزلزال بمقدار 6.1 درجة.