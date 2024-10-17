اليوم السابع
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الخميس، 17 أكتوبر 2024 09:31 م
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زكريا محيى الدين مساعدا لوزير الرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية

الخميس، 17 أكتوبر 2024 06:44 م
زكريا محيى الدين مساعدا لوزير الرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية اشرف صبحي
كتب رامى ناجى و ياسمين يحيى

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أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين السيد الدكتور زكريا محيى الدين مساعدا لوزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية .

ومن المقرر أن يتولي الدكتور زكريا محيى الدين التنسيق الخاص بالشراكات الاستثمارية بين الوزارة ومختلف مؤسسات القطاع الخاص والعوائد الاستثمارية المتحققة حتى الآن والتى بلغت 23 مليار جنيه في مراكز الشباب.

كما يتولى مساعد الوزير الملفات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة ومنها شركة المدن للخدمات الرياضية وشركة النجيل الصناعي، بالإضافة إلى التنسيق بشأن تكثيف أوجه التعاون فى مجال تعظيم العوائد الاستثمارية مع المؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص لاستكمال خطة التطوير الشامل للبنية الرياضية والشبابية فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك العوائد.







اشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة

مراكز الشباب




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