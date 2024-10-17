زكريا محيى الدين مساعدا لوزير الرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية

كتب رامى ناجى و ياسمين يحيى

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين السيد الدكتور زكريا محيى الدين مساعدا لوزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية .

ومن المقرر أن يتولي الدكتور زكريا محيى الدين التنسيق الخاص بالشراكات الاستثمارية بين الوزارة ومختلف مؤسسات القطاع الخاص والعوائد الاستثمارية المتحققة حتى الآن والتى بلغت 23 مليار جنيه في مراكز الشباب.

كما يتولى مساعد الوزير الملفات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة ومنها شركة المدن للخدمات الرياضية وشركة النجيل الصناعي، بالإضافة إلى التنسيق بشأن تكثيف أوجه التعاون فى مجال تعظيم العوائد الاستثمارية مع المؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص لاستكمال خطة التطوير الشامل للبنية الرياضية والشبابية فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك العوائد.