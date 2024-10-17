روسيا تحذر إسرائيل من توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية

موسكو (أ ش أ)

حذرت روسيا، إسرائيل من خطورة توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية.

وقال سيرجى ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الخميس، " لقد حذرنا مرارًا وما زلنا نحذر، حتى من التفكير الافتراضي في إمكانية شن هجوم على المنشآت النووية والبنية التحتية النووية، وسيكون ذلك تطورا كارثيًا ونفيًا تامًا لتلك المسلمات والتفاهمات الأساسية في مجال ضمان السلامة النووية الموجودة".

وأكد ريابكوف أن موسكو تتبادل تقييمات الوضع في الشرق الأوسط مع طهران، وهذه الاتصالات مطلوبة، وعلّق قائلا:"نحن على اتصال دائم بالجانب الإيراني، فهي لا تعتمد على التقلبات في المقياس السياسي ودرجة التوتر في المنطقة، التي أصبحت الآن عالية للغاية وتسبب قلقا كبيرا، ومن الواضح أنه في الحالة الراهنة، يزداد الطلب على مثل هذا الحوار ويجري تبادل مناسب للتقييمات والنهج على أسس مختلفة".

وأشار ريابكوف إلى أن أي آفاق للحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لن تكون ممكنة إلا بعد تخلي واشنطن عن سياستها المعادية لروسيا، معتبرا أن التصريحات الأمريكية حول الاستعداد للمناقشات مع روسيا، بشأن خفض الإمكانات النووية هي محاولة لخداع الأغلبية العالمية.