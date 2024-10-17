اليوم السابع
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حبس متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" فى العمرانية 4 أيام

الخميس، 17 أكتوبر 2024 11:00 م
حبس متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" فى العمرانية 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالعمرانية بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين .

وكشفت التحريات الاولية، أن المتهم قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالعمرانية بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية فى بعض المجالات مقابل مبالغ مالية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

وأشارت التحريات إلى أنه تم ضبط المدير المسئول عن الكيان المشار إليه، وعُثر بمقره على عدد من الشهادات فى مجالات مختلفة، مطبوعات دعائية خاصة بالكيان ، 3 أختام أكلاشيه ، وإيصالات استلام نقدية.

 







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