جنايات الأقصر تحيل أوراق 3 إلى المفتى لاتهامهم بقتل مواطن فى إسنا

الأقصر - أحمد مرعى

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لقيامهم بقتل مواطن بقرية الفارسية بمركز إسنا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحددت جلسة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل موعداً لنظر القضية والنطق بالحكم.

وعقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، المستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمد إمام وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمود العمدة ومصطفى محمد جلال، وتنفيذ النيابة مايكل فيكتور، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين من اتهامات، وحددت جلسة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل لنظر موعداً لنظر القضية والنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وأوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، أمرت بإحالة أوراق كلاً من "أحمد س ع ح" ٦٧ سنة، عامل، و"سليم ا غ ع" ٢٥ سنة، و"أبو العزايم س ع ح" مقيمون قرية الفارسية بمركز إسنا، لقيامهم بقتل المجني عليه "عبد الجواد محمد فراج" 52 عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية "طبنجة - بندقية خرطوش - فرد خرطوش" ورصدوا تحركاته وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً بمروره منه، وما ان لقوه حتي باغتوه، وقاموا بالتعدي عليه بأن أطلقوا صوبه وابل من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة المجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 من شهر نوفمبر من عام 2023، عندما لقي مواطن خمسيني العمر مصرعه، إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الفارسية التابعة لمجلس قروي النواصر بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلة الغوالب وعائلة الفرجان بقرية الفارسية، التابعة لمجلس قروي النواصر، أصيب على إثرها المواطن "عبدالجواد محمد فراج" 52 سنة، بطلق ناري خرطوش أدى إلى إصابته في المخ فوق العين اليسرى، وتم نقله إلى مستشفي طيبة التخصصي بإسنا وإيداعه غرفة العناية المركزة لخطورة إصابته التي أودت بحياته.

وانتقلت الاجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة، حيث تم فرض كردون أمني بالمنطقة والفصل بين العائلتين، وتم ضبط المتسبب في المشاجرة ومن معه من العائلتين ومصادرة الأسلحة النارية التي استخدامها في المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبدالمعبود محمد محامي عام نيابة الأقصر الكلية.