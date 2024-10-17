اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار في مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 17 أكتوبر 2024 10:50 م
تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار في مدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار بمدينة 6 أكتوبر وإصابتها بكسور، بسبب تعرضها لاعتداء على يد أحد الأشخاص، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيدة من عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية تعرضت لإصابات بكسور وجروح، نتيجة سقوطها من عقار، حيث تعرضت لاعتداء على يد أحد الأشخاص، مما أسفر عن سقوطها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وسبب سقوط المجني عليها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.







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