النيابة تصرح بدفن جثة فتاة صدمتها سيارة ميكروباص بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طالبة لقيت مصرعها خلال عبورها الشارع الجديد بشبرا الخيمة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفاة على الطريق بالشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم، فوجئ قائدها بعبور الطالبه "س ش"، طالبة بالصف الثاني الثانوي بعبور الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها ما أدى لوفاتها وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.