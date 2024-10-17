النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية مقتل الطفلة شمس على يد والدها

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أذاعت منذ قليل النيابة العامة، على صفحتها الرسمية بالفيس بوك مقطع فيديو يوثق مرافعتها فى الجناية رقم 4044 لسنة 2024 جنايات حدائق القبة والمتهم فيها ترزى وزوجته بقتل طفلتهما والتخلص من جثمانها بسبب مشاجرة بينهما.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 4044 لسنة 2023 جنايات حدائق القبة، كشفت تفاصيل مقتل طفلة تدعى شمس بعد قيام والدها ترزي، بالإمساك بها ورطم رأسها في الحائط وضربها بالخرطوم أثناء مشاجرة مع زوجته والدة الطفلة حتى توفيت ثم قامت والدتها بإلقاء جثمانها في منطقة نائية في منطقة قليوب.

وعثر على جثمان الطفلة شمس وتبين أن والدها ووالدتها هما من قاما بقتلها والتخلص من جثمانها.



