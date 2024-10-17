اليوم السابع
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الخميس، 17 أكتوبر 2024 10:06 م
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الداخلية تكشف حقيقة انقلاب أتوبيس بالركاب بترعة بالقليوبية

الخميس، 17 أكتوبر 2024 02:55 م
الداخلية تكشف حقيقة انقلاب أتوبيس بالركاب بترعة بالقليوبية حادث سقوط الاتوبيس
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار فحص ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن انقلاب أتوبيس بالركاب "اليوم" بترعة الشرقاوية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

تبين أنه بتاريخ اليوم 17 أكتوبر، وحال توقف سيارة "مينى باص" ملك مكتب خاص للرحلات بدون سائق وخالية من الركاب على حافة الترعة المشار إليها أمام إحدى الورش لإجراء أعمال صيانة إنزلقت بمياه الترعة لعدم إحكام السائق لفرامل اليد الخاصة بالسيارة قبل مغادرتها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، وتم انتشال السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.







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