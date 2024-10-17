الحل يبدأ من القاهرة.. غدا في اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الحل يبدأ من القاهرة.. الرئيس السيسى: نثمن المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية . ويؤكد لوزير خارجية إيران: الحرب الإقليمية الشاملة تداعياتها خطيرة.. "ألباريس": نؤكد تأييدنا ودعمنا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. طهران: نقدر الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.
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