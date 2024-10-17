الجزائر تشهد موجة من الطقس السيئ وأمطار رعدية فى 8 ولايات

إيمان حنا

تواجه الجزائر مساء اليوم الخميس موجة من الطقس السيئ فى 8 ولايات، حيث كشفت مصالح الأرصاد الجوية بالجزائر عن تساقط أمطار رعدية غزيرة محلياً على الولايات الشرقية والجنوبية من الوطن. وفق الإذاعة الجزائرية.

وفي تنبيه لمصالح الأرصاد، حذرت من تساقط الأمطار الرعدية وتشمل الولايات التى تشهد تساقطا للأمطار (جيجل، بجاية، ميلة، تمنراست، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، وسكيكدة).

وقد سبق أن شهدت الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية شملت كلا من (تيزي وزو، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بشار، بني عباس، تندوف، المسيلة، المدية، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، النعامة، ورقلة، إليزي، برج باجي مختار، ان قزام، إن صالح، جانت، وتمنراست).

وبالمقابل حذر الديوان من موجة حر شديدة تجتاح ولايات الطارف، عنابة وسكيكدة.