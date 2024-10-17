إغلاق نفق محمد نجيب أسفل الطريق الدائري كليا ..اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير الحركة لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بربط إمتداد محور محمد نجيب بالقطار السريع مما يستلزم الغلق الكلى لنفق محمد نجيب أسفل الدائرى الأوسطى على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (30 يوما) ليلاً ونهاراً إعتباراً من بعد منتصف ليل الخميس، وتحديدا فى الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة.

وسيتم تحويل الحركة المرورية يميناً تجاه الطريق الدائرى الأوسطى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .



