إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس نقل عمال مع سيارة أجرة بالضبعة

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص من محافظات مختلفة بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم أتوبيس نقل عمال مع سيارة أجرة، بمدينة الضبعة، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، المصابين في الحادث وهم، بهاء صابر عبد الوهاب " 34 سنة " عامل، من أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء الدين خلف الله " 40 سنة " عامل، من سوهاج ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد جمال إسماعيل " 22 سنة " عامل، من الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رمضان حسن "29 سنة " عامل، من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد صبحى محمد " 27 سنة " عامل، من المنوفية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويحيى انور عوض " 19 سنة " عامل، من الضبعة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمود محمد " 25 سنة " عامل، من البحيرة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى صبرى عبد الحميد " 25 سنة" عامل، من الأقصر، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولي الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة في إخلاء المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.