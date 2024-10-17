اليوم السابع
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الخميس، 17 أكتوبر 2024 10:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الخميس، 17 أكتوبر 2024 03:29 م
إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 







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