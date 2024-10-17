اليوم السابع
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الخميس، 17 أكتوبر 2024 10:04 م
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إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى دهشور بالجيزة

الخميس، 17 أكتوبر 2024 07:58 م
إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى دهشور بالجيزة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 10 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى الطريق الصحراوى بكارتة دهشور فى الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الجيزة، بوجود حادث تصادم ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ملاكى وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.







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