اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تزعم قتل قائد كتيبة بحزب الله وعشرات المقاتلين فى جنوب لبنان

الخميس، 17 أكتوبر 2024 01:48 م
إسرائيل تزعم قتل قائد كتيبة بحزب الله وعشرات المقاتلين فى جنوب لبنان الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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زعمت إسرائيل الخميس، قيامها بقتل قائد كتيبة بحزب الله في بنت جبيل وعشرات المقاتلين في جنوب لبنان، بغارات جوية.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن غارة جوية قتلت حسين محمد عواضة، قائد كتيبة بحزب الله في بنت جبيل.

وأوضح أن عواضة كان "مسؤولا عن عمليات إطلاق قذائف من عدة قرى في منطقة بنت جبيل نحو الأراضي الإسرائيلية".

وزعم أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضت قوات برية عاملة في جنوب لبنان إلى جانب طائرات من سلاح الجو على أكثر من 45 عنصرا من حزب الله.

 







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