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أكسيوس يؤكد: استشهاد السنوار كان مصادفة وليس معلومة استخباراتية

الخميس، 17 أكتوبر 2024 06:30 م
أكسيوس يؤكد: استشهاد السنوار كان مصادفة وليس معلومة استخباراتية يحيى السنوار
كتب محمد جمال

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قال موقع أكسيوس نقلا عن مسئولين إسرائيليين إن استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار كان مصادفة وليس على أساس معلومة استخباراتية.

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم، الخميس، إن جيش الاحتلال تمكن من استهداف رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أن الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة وكان يرتدى جعبة عسكرية ومعه قيادى ميدانى آخر.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية الاستهداف تمت بمحض الصدفة دون توفر معلومات استخباراتية سابقة، وذلك خلال استهداف الجيش لمبنى كان يتواجد فيه السنوار ومقاتلون آخرون.







اغتيال يحيى السنوار

يحيى السنوار

صور يحيى السنوار

صورة يحيى السنوار

مقتل يحيى السنوار

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

حركة حماس

زعيم حركة حماس

استشهاد يحيى السنوار

استشهاد السنوار

اليوم السابع بلس

جرائم الاحتلال

جرائم غزة




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