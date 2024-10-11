وفاة أرملة روبرت كينيدى عن عمر ناهز 96 عاما

وكالات الأنباء

توفيت إثيل كينيدى أرملة السيناتور الأمريكى روبرت اف كينيدى التى ربّت 11 طفلا بعد اغتيال زوجها.

وقالت أسرة كينيدى إنه تم نقل إثيل كينيدي إلى المستشفى بعدما أصيبت بسكتة دماغية في الثالث من أكتوبر الجارى.

وكتب جو كينيدى الثالث فى منشور عبر منصة " اكس": " بقلوبنا المملوءة بالحب نعلن وفاة جدتنا الرائعة". وأضاف: "لقد توفيت هذا الصباح متأثرة بإصابتها بالسكتة الدماغية الأسبوع الماضى".

وجاء في بيان الأسرة: "بجانب عملها في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان طوال حياتها، تركت والدتنا تسعة أطفال و 34 حفيدا و 24 من أحفاد الأحفاد، بالإضافة إلى عدد كبير من بنات الأخ وأبناء الأخ، وجميعهم يحبونها بقوة".