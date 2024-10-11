اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وفاة أرملة روبرت كينيدى عن عمر ناهز 96 عاما

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 10:11 ص
وفاة أرملة روبرت كينيدى عن عمر ناهز 96 عاما أرملة روبرت كينيدى
وكالات الأنباء

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توفيت إثيل كينيدى أرملة السيناتور الأمريكى روبرت اف كينيدى التى ربّت 11 طفلا بعد اغتيال زوجها.

وقالت أسرة كينيدى إنه تم نقل إثيل كينيدي إلى المستشفى بعدما أصيبت بسكتة دماغية في الثالث من أكتوبر الجارى.

وكتب جو كينيدى الثالث فى منشور عبر منصة " اكس": " بقلوبنا المملوءة بالحب نعلن وفاة جدتنا الرائعة". وأضاف: "لقد توفيت هذا الصباح متأثرة بإصابتها بالسكتة الدماغية الأسبوع الماضى".

وجاء في بيان الأسرة: "بجانب عملها في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان طوال حياتها، تركت والدتنا تسعة أطفال و 34 حفيدا و 24 من أحفاد الأحفاد، بالإضافة إلى عدد كبير من بنات الأخ وأبناء الأخ، وجميعهم يحبونها بقوة".

 







وفاة أرملة روبرت كينيدى

أرملة روبرت كينيدى

روبرت كينيدى

إثيل كينيدى

زوجه روبرت كينيدى

اثيل كينيدى




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