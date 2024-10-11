وزير الدفاع الإسرائيلى: نعمل جاهدين ضد مظاهر رفض الخدمة العسكرية

إيمان حنا

قال زير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، أننا نعمل وسنواصل العمل جاهدين ضد مظاهر رفض الخدمة العسكرية في الجيش ، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" فى وقت سابق، أن 130 جنديا إسرائيليا أعلنوا رفضهم الخدمة، ما لم تسع الحكومة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مشيرةً إلى أنه "تمّ توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، وأوضحت أنه "وقع الرسالة جنود احتياط بما في ذلك في سلاح المدرعات، سلاح المدفعية، قيادة الجبهة الداخلية، والقوات الجوية والبحرية.

وجاء في الرسالة وفقًا لما نقلت الصحيفة، "من الواضح الآن أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة الأسرى من الأسر فحسب، بل يعرض حياتهم للخطر أيضًا، فقد قُتل العديد من الأسرى بضربات الجيش الإسرائيلي، أكثر بكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية لإنقاذهم".

وأوضح الجنود، "نحن الذين نخدم وخدمنا بتفانٍ مع المخاطرة بحياتنا، نعلن بموجب هذا أنه إذا لم تغير الحكومة مسارها فورا وتعمل على التوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، فلن نتمكن من مواصلة الخدمة".

وأوردوا أنه"بالنسبة لبعضنا، تم تجاوز الخط الأحمر بالفعل، وبالنسبة للآخرين، فإنه يقترب بسرعة: يقترب اليوم الذي سنتوقف فيه، بقلوب مكسورة، عن الاستجابة للواجب".