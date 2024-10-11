وزير الخارجية الإيطالى: على إسرائيل الاعتذار عن استهداف مواقع اليونيفيل

فاطمة شوقى

رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني أن ما حدث لتدمير لبعض مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان هو أمر غير مقبول.

وقال تاجانى في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" فور عودته من مهمة في الأرجنتين "من غير المقبول أن يتم ضرب قواعد اليونيفيل عن طريق الخطأ أو حتى الأسوأ من ذلك عمدا، مذكرا بأن الحكومة الإيطالية ظلت منذ بضعة أسابيع تحذر نظيرتها الإسرائيلية من هذا الخطر.

وكان رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أنه "تم تجاوز خط آخر بشكل خطير في لبنان، بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي مواقعها معروفة في جنوب لبنان.

وكتب منسق الدبلوماسية الأوروبية في منشور على منصة X للتواصل الاجتماعي: "ندين هذا العمل غير المقبول، الذي لا مبرر له".

وقال “يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لليونيفيل ولبعثتها المفوضة من قبل مجلس الأمن الدولي”، وفق القرار 1701.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن هجوم إسرائيل على قواتها المتمركزة في لبنان بتفويض من الأمم المتحدة كان متعمدًا ويمكن اعتباره "جريمة حرب"، حسبما قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وذكر كروسيتو في تصريحاته لوسائل الإعلام التي نقلت في قصر شيجي، مقر الحكومة، أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص 1-31 وقواعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 1-31 و 1-32A كانت انتهاكات خطيرة جدا لقواعد القانون الدولي.

وكرر الوزير إدانته خلال مؤتمر صحفى برفقة الجنرالات في سلاح الجيش فرانشيسكو باولو فيجليولو وجيوفاني ماريا يانوتشي، إن هذه أعمال عدائية لا يمكن تبريرها على أي أساس عسكري ولا تطاق.

