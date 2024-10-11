اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 07:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم تنعى وفاة 3 طلاب بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 06:24 م
وزارة التعليم تنعى وفاة 3 طلاب بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفاة 3 طلاب، بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمطروح الذين وافتهم المنية اليوم، الجمعة.

ويتوجه الدكتور عمرو بصيلة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر وأهالي الطلاب، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم وأحبائهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.


 







وزارة التربية والتعليم

مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ينعى وفاة 3 طلاب بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة