اليوم السابع
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منفذ حياة كريمة المتنقل بأبو النمرس يطرح اللحوم للمواطنين بـ185 جنيها للكيلو

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 05:02 م
منفذ حياة كريمة المتنقل بأبو النمرس يطرح اللحوم للمواطنين بـ185 جنيها للكيلو أحد منافذ حياة كريمة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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طرح منفذ مؤسسة "حياة كريمة" المتنقل بقرية ترسا في مركز ومدينة أبو النمرس بـ محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لـ مؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى محافظة الجيزة، اليوم، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، إذ تم إطلاق منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى (أبو النمرس، وأوسيم)، إلى جانب المنفذ الثابت بمنطقة حدائق الأهرام.

يُذكر أن منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وصلت للعديد من المناطق بمحافظة الجيزة، أبرزها المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، والطالبية، وأوسيم، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، والحوامدية، والبدرشين، والصف، وأطفيح.

 

 







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