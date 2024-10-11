ممثل لبنان بالأمم المتحدة: ندعم المبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار 21 يوما

محمد جمال

قال ممثل لبنان بالأمم المتحدة إن بيروت تدعم المبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف النار 21 يوما، مشيرا إلى أن لبنان مستعد لحل دبلوماسى وجاهز لتسهيل مهمة الوسطاء .

وأكد ممثل لبنان بالأمم المتحدة إن بيروت تتمسك بالقرار 1701، مشيرة إلى أنه هو الحل الأمثل للأزمة، وأكد ممثل لبنان بالأمم المتحدة أن الحلول العسكرية لن توفر الاستقرار لأحد.

وقال ممثل أمريكا فى مجلس الأمن إن لبنان القوى ذو السيادة هو الحل الأمثل للأزمة الحالية، مؤكدا أنه يجب التركيز على تقوية المؤسسات اللبنانية.

وأشار ممثل أمريكا فى مجلس الأمن أن الجيش اللبنانى يجب أن يكون القوة الوحيدة لحل الأزمة، مؤكدا أن لبنان القوى ذو السيادة هو الحل الأمثل للأزمة الحالية.