مقتل وإصابة 27 عاملا بمنجم فحم فى هجوم مسلح بإقليم بلوشستان الباكستانى

وكالات الأنباء

لقى 20 عاملا فى منجم للفحم بإقليم بلوشستان الباكستانى مصرعهم وأصيب سبعة آخرون إثر قيام مسلحون مجهولون بشن هجوما على المنجم الواقع فى منطقة دوكى.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية اليوم الجمعة، أن المسلحين استخدموا قاذفات صواريخ وقنابل يدوية وأسلحة أخرى لتنفيذ الهجوم، كما أضرموا النيران في المحركات والآلات المختلفة، مضيفة أن الشرطة الباكستانية أطلقت عملية بحث في المنطقة للقبض على المسلحين.

من جهته، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم، وأعرب عن حزنه الشديد جراء سقوط قتلى، ووجه السلطات المختصة بتقديم المساعدة الطبية اللازمة للجرحى.

يشار إلى أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".