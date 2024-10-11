عاصفة "كيرك" تضرب بلجيكا وفرنسا وتتسبب فى وفاة شخص.. فيديو

فاطمة شوقى

ضربت عاصفة "كيرك" بعض الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وأدت إلى فيضانات شديدة وهطول أمطار قياسية، كما أنها أدت إلى مصرع شخص على الأقل، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن منطقة إيل دو فرانس عانت من فيضانات شديدة وهطول أمطار قياسية، وكانت مقاطعة ساين و مارين Seine-et-Marne في إيل دو فرانس هي الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة، التي غمرت المنازل وأغلقت العديد من الطرق، كما تم إعلان إنذار الفيضانات الحمراء ،مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار والفيضانات المحتملة في الأيام المقبلة.

كما تركت العاصفة معظم بلجيكا تحت الماء، على الرغم من أن البلاد لم تتعرض إلا لأضرار محدودة، واستقبلت بلدة آردين، في الجنوب، معظم الأمطار، كما أدى فيضان في بلدة كوفين إلى تفعيل خطة الطوارئ المجتمعية كإجراء احترازي.

كانت تعرضت أوروبا الشهر الماضى إلى فيضانات بسبب إعصار بوريس ، وتم إجلاء حوالي 1000 شخص في شمال إيطاليا بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة، كما أودت هذه الفيضانات بحياة 24 شخصا في رومانيا وبولندا والتشيك.

وتعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم المساعدات للمناطق المتضررة ، وقالت فون دير لاين إنه سيتم توفير 10 مليارات يورو (11.16 مليار دولار) من أموال التماسك في الاتحاد الأوروبي وسيتم رفع بعض الشروط التي تصاحب عادة مثل هذه الأموال، مثل التمويل المشترك من قبل الدول،وقالت أيضًا إن أموال صندوق التضامن الأوروبي، الذي يدعم الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية، سيتم استخدامها لإعادة بناء البنية التحتية.

