ضبط موظفين اختلسا 28 مليون جنيه من جهة عملهما

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وإمتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق.. وفى سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.