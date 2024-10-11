اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 07:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

سيدة تعترف أمام المباحث بالاشتراك مع عاطل لسرقة المساكن فى الشروق

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 07:00 ص
سيدة تعترف أمام المباحث بالاشتراك مع عاطل لسرقة المساكن فى الشروق متهمة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترفت سيدة وعاطل أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بسرقة العديد من المساكن في منطقة الشروق وتكوين فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع السرقة، تم ضبطهم وإحالتهم الى النيابة المختصة .

ونجح رجال المباحث فى ضبط (سيدة ، عاطل " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (مالك مخزن خردة ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 







امن القاهرة

اخبار الحوادث

سرقة المساكن

الشروق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة