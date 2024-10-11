سيدة تعترف أمام المباحث بالاشتراك مع عاطل لسرقة المساكن فى الشروق

كتب عبد الرحمن سيد

اعترفت سيدة وعاطل أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بسرقة العديد من المساكن في منطقة الشروق وتكوين فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع السرقة، تم ضبطهم وإحالتهم الى النيابة المختصة .

ونجح رجال المباحث فى ضبط (سيدة ، عاطل " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (مالك مخزن خردة ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.