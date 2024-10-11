اليوم السابع
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رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن موعد انعقاد المؤتمر القادم حول أوكرانيا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 07:00 ص
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن موعد انعقاد المؤتمر القادم حول أوكرانيا رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني
وكالات

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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بعد مفاوضات مع فلاديمير زيلينسكي في روما موعد انعقاد المؤتمر القادم حول أوكرانيا.

وقالت ميلوني للصحفيين: "يسعدني أن أعلن أن مؤتمر أوكرانيا القادم سيعقد في روما يومي 10 و11 يوليو 2025، وهو حدث نعتز به"، مؤكدة أن روما ستواصل دعم أوكرانيا طالما كانت هناك حاجة لذلك.

وأضافت ميلوني أنها وزيلينسكي اتفقا خلال المفاوضات على أهمية جذب الأطراف الدولية التي يمكنها إقناع موسكو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتابعت: "يجب علينا مواصلة الرد بحزم وبشكل مباشر أو غير مباشر على الجهود العسكرية الروسية".

وقال زيلينسكي بدوره، إنه قدم لإيطاليا وقبلها فرنسا وبريطانيا لمناقشة تفاصيل "خطة السلام" الخاصة به.

ومن المقرر أن يستقبل البابا فرانسيس زيلينسكي اليوم الجمعة في الفاتيكان، وسيتوجه زيلينسكي بعد ذلك إلى برلين، حيث سيلتقي بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتز.







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