اليوم السابع
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الجمعة، 11 أكتوبر 2024 01:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خفر السواحل اليونانى: إنقاذ 75 مهاجرا بعد تعطل قاربهم قبالة جزيرة كريت

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 01:29 م
خفر السواحل اليونانى: إنقاذ 75 مهاجرا بعد تعطل قاربهم قبالة جزيرة كريت مهاجرين ـ أرشيفية
أثينا (أ ش أ)

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أنقذت قوات خفر السواحل اليونانية اليوم الجمعة، 75 مهاجرا بعد تعطل قاربهم قبالة جزيرة كريت بينما كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا.

وأوضحت القوات - في بيان اليوم - أنه تم إنقاذ المهاجرين، الذين يعتقد أنهم أبحروا من شمال إفريقيا، بواسطة سفينة تجارية بعد قيامهم بإطلاق نداء استغاثة.. فيما لم يتم بعد الكشف عن جنسياتهم.

وقد رافقت السفينة دورية تابعة لقوات خفر السواحل، وتم نقل المهاجرين إلى ميناء في جزيرة كريت. حسبما أذاعت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية.

ووفقا لبيانات وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ تمكن أكثر من 3 آلاف و500 مهاجر غير شرعي من العبور إلى أوروبا هذا العام، فيما تعد إيطاليا الوجهة الأوروبية المفضلة للمهاجرين غير الشرعيين تليها في ذلك أسبانيا.







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