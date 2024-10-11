حبس المتهمة بقتل صديقتها طعنا بسكين فى مدينة 6 أكتوبر 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمة بقتل صديقتها طعنا بسكين في مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة يقتل صديقتها داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، طعنا بسكين، واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن الضحية كانت في زيارة لشقة صديقتها، ونشبت بينهما خلاف، دفع المتهمة للاعتداء على المجني عليها بسكين، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.