اليوم السابع
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الجمعة، 11 أكتوبر 2024 01:18 م
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تحريات لكشف ملابسات إصابة شاب بطلق نارى فى الصف

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 01:00 م
تحريات لكشف ملابسات إصابة شاب بطلق نارى فى الصف مشاجرة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات إصابة ساب بطلق ناري في الصف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.


لجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


 







إصابة شاب بطلق ناري

الصف

امن الجيزة

اخبار الحوادث




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