اليوم السابع
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الجمعة، 11 أكتوبر 2024 06:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بريطانيا تعرب عن صدمتها إزاء هجوم إسرائيل على قواعد "اليونيفيل" في لبنان

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 06:18 م
بريطانيا تعرب عن صدمتها إزاء هجوم إسرائيل على قواعد "اليونيفيل" في لبنان رئيس الحكومة البريطانية ستارمر
أ ش أ

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أعربت الحكومة البريطانية عن صدمتها إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار "عمدا" على قواعد تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).


وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الجمعة/ - "إنه من الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة وإراقة الدماء والامتثال للقانون الدولي.


يأتي ذلك بعدما أعلن بيان صادر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار بإتجاه قواعد اليونيفيل في جنوب لبنان أمس، فأصابت برج مراقبة واثنين من قوات حفظ السلام.







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