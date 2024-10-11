باكستان وتركمانستان تعربان عن رغبتهما في توطيد أواصر التعاون بشتى المجالات

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أعربت باكستان وتركمانستان عن رغبتهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين بشتى المجالات خاصة التجارة والاتصال.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري بنظيره التركماني، سردار بردي محمدوف، ورئيس مجلس الشعب التركماني، قربان قولي بردي محمدوف، على هامش المنتدى الدولي "الترابط بين الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية" المنعقد حاليا في عاصمة تركمانستان (عشق آباد)، وفقا لما ذكر راديو باكستان اليوم الجمعة.



ولفت الراديو إلى أن الاجتماع تناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين، فيما دعا الرئيس الباكستاني نظيره التركماني ورئيس مجلس الشعب لزيارة باكستان.

ويحضر المنتدى زعماء أكثر من عشر دول، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة الدول التركية، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).