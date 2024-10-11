الكوكايين البحرى.. وسيلة عصابات أمريكا الجنوبية لتحقيق مكاسب خيالية

فاطمة شوقى

لم يعد بيع المخدرات العمل الوحيد للمنظمات الإجرامية بأمريكا الجنوبية فى الآونة الأخيرة ، حيث لجأت تلك المنظمات إلى الإتجار فيما يسمى "كوكايين البحر" ، والذى زادت التجارة فيه بسرعة كبيرة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية ، فما هو "كوكايين البحر"؟

وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية فإن كوكايين البحر هو عبارة منتجات من أسماك معرضة للإنقراض فى بعض دول أمريكا الجنوبية وخاصة المكسيك، وتزدادت قيمتها بشكل خيالي وتتراوح بين 450 دولارا إلى 1000 دولارا للكيلو الواحد، وعلى سبيل المثال زعانف القرش وخيار البحر .

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ، فهناك النعاب الأبيض، والمعروف أيضًا باسم توتوبا، هى الأكثر طلبا ، حيث أنها سمكة يتم صيدها بشكل غير قانونى فى خليج كاليفورنيا ، حيث أنها أحد الأنواع البحرية المهددة بالإنقراض منذ عام 1991 ،وتم حظر صيدها منذ 1975.



كوكايين البحر 1



كوكايين البحر 2

وفقًا للبيانات الآخيرة لعام 2024، وفقا لتقرير صادر عن إدارة مكافحة المخدرات (DEA) ، فإن كارتل سينالوا هو المهرب الرئيسي لـ "الكوكايين من البحر" في المكسيك.

وفي الوثيقة، تشير وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية إلى أن الروابط بين كارتل المحيط الهادئ المعروف أيضًا وموردي المواد الكيميائية المتمركزين في الصين حيث تتوافر الظروف الملائمة للاتجار بالحيوانات ، بما في ذلك توتوبا.

وأعضاء كارتل سينالوا يتآمرون مع مجموعات الجريمة المنظمة فى آسيا للاتجار في توتوابا ، لتحقيق مثل هذه المكاسب الخيالية ، ويوجد أيضًا فى الأسواق السوداء، حيث يمكن أن يتجاوز سعر الكيلو ألف دولار.