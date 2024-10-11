الخارجية الروسية: موسكو غاضبة من القصف الإسرائيلى لقوات "اليونيفيل" فى لبنان

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو غاضبة من القصف الإسرائيلى لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى لبنان اليونيفيل.. معربة عن دعهما وتنمياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وذكرت "الخارجية الروسية" - في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، "أن موسكو غاضبة من تصرفات الجيش الإسرائيلي".. مطالبة بالامتناع عن أي أعمال عدائية ضد قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل التي تقوم بمهمتها في لبنان، وفقا للتفويض الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.