أستراليا: يجب أن يتوقف أى استهداف إسرائيلى للقوات والمنشآت الأممية بلبنان

أحمد علوى

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، أي استهداف إسرائيلي لقوات ومنشآت الأمم المتحدة في لبنان أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

وأضافت، نجدد دعمنا القوي للدور الأساسي لليونيفيل في الحفاظ على السلم الإقليمي.

ندد شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي ، بأستهداف قوات اليونيفيل فى لبنان، مؤكدا أن استهداف إسرائيل لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان أمر غير مقبول.

وقال ميشال على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس، إن الهجوم على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، مضيفا: "ولذلك ندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، أمس الخميس أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار "بشكل متكرر" على مواقع لها في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة اثنين من القبعات الزرق وأثار تنديدات دولية.