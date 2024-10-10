185 جنيها للكيلو.. منافذ حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى جنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

طرحت مؤسسة "حياة كريمة، اليوم الخميس، اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو فى حى جنوب الجيزة، وذلك من خلال منافذها المتنقلة لبيع اللحوم والدواجن فى المحافظة.

وشهدت منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى محافظة الجيزة، اليوم، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إذ تم إطلاق منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى المناطق الآتية: (جنوب الجيزة، ومنشأة القناطر، والحوامدية، وأطفيح).

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدى (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدى (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.