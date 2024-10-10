وزير الرى يلتقى الحسن بن طلال لبحث التعاون بين مصر والأردن فى مجال المياه

كتبت أسماء نصار

‫التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الأمير الحسن بن طلال ، بحضور رائد أبو السعود وزير المياه الأردني و السفير محمد سمير سفير مصر فى عمان ، و الدكتور مروان الرقاد رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية .

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية ، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS ، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه .

كما تطرق اللقاء لمشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى ، حيث تم استعراض أهم مكونات المشروع وخصائصه المختلفة ومميزاته ، والإمكانيات المصرية المتميزة فى مجال إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة ، وامكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن فى هذا المجال .