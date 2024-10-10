اليوم السابع
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وزير الدفاع الأمريكى يترأس اجتماعا لمناقشة الاستجابة للإعصارين هيلين وميلتون

الخميس، 10 أكتوبر 2024 09:45 ص
وزير الدفاع الأمريكى يترأس اجتماعا لمناقشة الاستجابة للإعصارين هيلين وميلتون إعصار ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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عقد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اجتماعا مع كبار القادة العسكريين لمناقشة جهود الاستجابة للإعصار هيلين والاستعدادات للـ إعصار ميلتون الذى يهدد ولاية فلوريدا. يأتى ذلك حيث يتلقى أوستن تحديثات يومية حول تطور الأوضاع.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيانها اليوم الخميس، بأن نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة كريستوفر جريدي وقائد قيادة القوات الشمالية الأمريكية جريجوري جيو ونائب رئيس مكتب الحرس الوطني بالإنابة جون ستوبس، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الوزارة، شاركوا جميعا في هذا الاجتماع.

وبحسب البيان، ركز الاجتماع على مناقشة أحدث الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع لدعم الاستجابة الفيدرالية والولائية والمحلية للـ إعصار هيلين، كما تم استعراض الخطط الجارية لضمان استجابة سريعة للكوارث مع اقتراب الإعصار ميلتون.

وأكد أوستن - خلال الاجتماع - أهمية التنسيق بين وزارة الدفاع ووكالات الحكومة الأخرى، بما في ذلك إدارة الطوارئ الفيدرالية والبيت الأبيض، لـ ضمان استجابة فعالة للأعاصير. كما أبدى اهتمامه بأفراد وزارة الدفاع وعائلاتهم الذين قد يتأثرون بـ تداعيات هذه الأعاصير.







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