وزيرة التنمية المحلية تؤكد: المدن الذكية قابلة للتوسع فى مصر

فيينا (أ ش أ)

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن المدن الذكية قابلة للتوسع فى مصر، وقالت "قمنا بالتحول الرقمى فى بعض المحافظات إضافة إلى المراكز التكنولوجية فى كل محافظة ونعمل حاليا على مواجهة التحديات ولدينا العديد من المباني الذكية الخضراء التى تعتمد على الطاقة الشمسية".

وقالت الوزيرة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" عن المدن الذكية والمنعقد حاليا في فيينا - "إن المدن القائمة بها العديد من التحديات مثل البنية التحتية وتغير المناخ والزيادة السكانية والحوكمة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المحليات وسد الفجوات بين المدن الجديدة والقائمة خاصة بين الريف والحضر من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة أن هناك أيضا مشروع تنمية الصعيد والذي يعمل على سد الفجوة بين مدن الصعيد والقاهرة الكبرى.. مشيرة إلى أنها التقت مع مسئولي منظمة يونيدو لبحث تطوير التكتلات الصناعية في مدن الصعيد، وأكدت تطلع مصر لدعم يونيدو للنهوض بالتكتلات الصناعية خاصة في أسيوط وقنا وسوهاج والمنيا.

ولفتت الوزيرة إلى أن دعم يونيدو يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونركز على مدن الصعيد وتمكين المرأة.. لافتة إلى وجود منصة في الوزارة باسم "أيادي مصر" سيتم تنشيطها بالتعاون مع يونيدو لدعم المرأة في قرى الصعيد في مجال الحرف التراثية ومساعدة النساء في تسويق المنتجات عبر التسجيل في هذه المنصة.