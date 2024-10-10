اليوم السابع
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وزارة الصحة: الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى مازالت مجانية

الخميس، 10 أكتوبر 2024 10:21 م
وزارة الصحة: الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى مازالت مجانية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد  الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى مازالت مجانية وبدون مقابل للخدمة مثل الحوادث وحالات الطوارئ كالجلطات والأزمات القلبية وغيرها)

وتابع : ما حدث هو زيادة ضرورية لأسعار الخدمات الإسعافية للخدمات غير الطارئة بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار المعدات والصيانة وزيادة رواتب العاملين

وهذه الخدمات تتمثل في:

احتياج شخص لـ سيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي - خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة - تأمين مؤتمر أو انتخابات ضد أي حوادث قد تطرأ - تأمين موقع تصوير سينمائي

المرضى من كبار السن والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة وغير القادرين والحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من غير القادرين على الحركة يتم إعفاء هم من سداد تكاليف الخدمات غير الطارئة وتقدم مجانية لهم.

وتابع: نؤكد على دعم الدولة للمريض وعدم المساس بحقوقه المجانية في الإسعاف أو تلقي العلاج.

 







الصحة

الخدمات الاسعافية

المرضى



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