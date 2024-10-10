والز يدعو لإلغاء المجمع الانتخابى فى حسم الانتخابات.. وترامب يرد: كاره للدستور

كتبت : نهال أبو السعود

دعا حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشح كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها الشهر المقبل، إلى إلغاء المجمع الانتخابي كوسيلة لانتخاب الرؤساء الامريكيين، مؤكداً موقفاً عبر عنه في الماضي بينما كان هو ونائبة الرئيس كامالا هاريس في خضم حملة انتخابية للبيت الأبيض.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، قال والز مرتين خلال حملات جمع التبرعات للحملة الديمقراطية إنه يفضل ألا يركز المرشحون الرئاسيون على عدد قليل من ساحات المعارك السياسية وأن يركزوا بدلاً من ذلك على الفوز بالأصوات من جميع أنحاء البلاد.

قال والز للمانحين في منزل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في ساكرامنتو: "أعتقد أننا جميعًا نعلم أن الهيئة الانتخابية بحاجة إلى الرحيل. نحن بحاجة إلى تصويت شعبي وطني .. لذا نحتاج إلى الفوز في مقاطعة بيفر، بنسلفانيا. نحتاج إلى أن نكون قادرين على الذهاب إلى يورك، بنسلفانيا، والفوز. نحتاج إلى أن نكون في غرب ويسكونسن ونفوز. نحتاج إلى أن نكون في رينو، نيفادا، ونفوز".

قالت نيويورك تايمز ان إلغاء الهيئة الانتخابية هو موقف شعبي بشكل عام بين الناخبين ولكنه شيء يتطلب إما تعديلًا دستوريًا أو موافقة المزيد من الولايات على منح أصواتها الانتخابية للفائز في التصويت الشعبي الوطني.

ويعتبر والز لهذا الموقف - في ولايات الساحل الغربي التي غالبا ما تميل للديمقراطيين - قبل أقل من شهر من يوم الانتخابات يهدد بهز قارب حملة هاريس وهي تحاول توصيل رسالة تركز على المخاوف الاقتصادية وحقوق الإجهاض وتهديد منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

قال تيدى تشان، المتحدث باسم والز، إن حملة هاريس لم تدعم إلغاء الهيئة الانتخابية، واضاف: "يعتقد الحاكم والز أن كل صوت مهم في الهيئة الانتخابية وهو يشرف بالسفر عبر البلاد والولايات المتأرجحة للعمل على كسب الدعم لتذكرة هاريس-والز.. كان يعلق أمام حشد من المؤيدين الأقوياء حول كيفية بناء الحملة للفوز بـ 270 صوتًا انتخابيًا. "وشكرهم على دعمهم الذي يساعد في تمويل هذه الجهود".

وردًا على تصريحات والز حول المجمع الانتخابى، نشرت حملة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي سؤالاً لماذا يكره والز "الدستور كثيرًا؟".