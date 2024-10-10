اليوم السابع
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هيئة الدواء: يمكن للصيدليات الإبلاغ عن نقص أى دواء

الخميس، 10 أكتوبر 2024 11:04 ص
هيئة الدواء: يمكن للصيدليات الإبلاغ عن نقص أى دواء هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إنه يُمكن للصيدليات العامة الإبلاغ عن أي نقص في المستحضرات الدوائية لدى المخازن أو شركات التوزيع.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أن الدولة على متابعة سوق الدواء واستمرار جهودها لضمان توافر الأدوية الأساسية في السوق المحلي.

وأوضحت أنه تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، ومنها أدوية الضغط، القلب، السكر، الأورام، والمضادات الحيوية.

وقال الدكتور ياسين رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة تتابع على مدار الساعة احتياجات السوق والمرضى من الأدوية، وتوفر حزمة خدمات تستهدف دعم المواطن والمريض في البحث عن الدواء المطلوب من خلال التعاون مع شركات التوزيع، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة قوية في توفير المستحضرات.

وأوضح في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دور الهيئة فعال في دعم استراتيجيات الإنتاج الدوائي والرعاية الصحية، والنهوض بالبحث العلمي في مجال التصنيع الدوائي من أجل إنتاج أدوية آمنة وفعالة، وتحقيق الأمن الدوائي في مصر والعالم العربي.







هيئة الدواء

الصيدليات

الادوية



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