هيئة الأرصاد: أجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء مائلة للبرودة أخر الليل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة نهارا علي أغلب الأنحاء حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 32 درجة.



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: بينما تبقي الأجواء معتدلة في أول الليل مائلة للبرودة في آخره، وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



ويشهد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.