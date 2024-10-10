نيويورك تايمز بعد جمع حملة هاريس مليار دولار: لم يسبق لأى مرشح جمع هذا بهذه السرعة

محمد جمال

قالت وسائل إعلام أمريكية إن حملة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس جمعت أكثر من مليار دولار لتمويل فعالياتها، وذلك منذ أن أصبحت هاريس مرشحة حزبها لانتخابات الرئاسة فى يوليو الماضي.

وفى حين لم تكشف حملة هاريس عن المبلغ الإجمالى الذى تم جمعه تحديدا أكد مصادر مطلعة على الأرقام - التى نقلتها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "إن بى سى نيوز"- أنها تجاوزت حاجز المليار دولار، ويشمل ذلك الأموال الموجهة لحملتها وللجان الحزب الديمقراطى ذات الصلة.

وأضافت "نيويورك تايمز" أنه لم يسبق لأى مرشح أن جمع مثل هذا القدر من المال بهذه السرعة، ولا حتى منافسها دونالد ترامب، وهو مبلغ أعلى بكثير مما أعلن عن جمعه فى عام 2024 بكامله.

وأوضحت أن هذه المعلومات مأخوذة من 3 أشخاص على دراية بحصيلة جمع الأموال الخاصة بالمرشحة الديمقراطية، وأن مرشحين رئاسيين آخرين تجاوزوا هذه العتبة من قبل مع أحزابهم، ولكن السرعة الهائلة التى جمعت بها هاريس ولجان حزبها المبلغ جديرة بالملاحظة.

وذكرت الصحيفة أنه يفترض نشر التقارير الفدرالية التى توضح إجمالى جمع الأموال فى سبتمبر الماضى فى وقت لاحق من هذا أكتوبرالجاري.

وتمنح هذه الطفرة الكبيرة فى جمع التبرعات هاريس أموالا أكثر بكثير من منافسها الجمهورى الرئيس السابق دونالد ترامب للإنفاق فى المرحلة النهائية من السباق الانتخابى المتقارب بينهما.