نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان ينظم الملتقى الثانى لتعزيز الابتكار بين الطلاب

محمد صبحى

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان الملتقى الثانى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بالشراكة مع اللجنة العلمية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بتعريف طلاب الجامعة بأنشطة ودور نادي ريادة الأعمال، وشهد الملتقى تسجيل عضوية لعدد كبير من الطلاب. كما تم تنظيم مسابقات طلابية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.

ويعكس الملتقى رؤية نادي ريادة الأعمال بـ جامعة حلوان في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، حيث يسعى النادي لتمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنجاح، كما يهدف إلى بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تطوير فرص العمل والاستثمارات في مصر.

أشرف على تنظيم فعاليات الملتقى الدكتورة إيمان أبو طالب، مدير نادي ريادة الأعمال ووكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والبحوث، وأسرة النادي الدكتورة عفاف فرج نائب مدير النادى، والدكتور وليد شعبان خبير التدريب والتأهيل بالنادي ، والدكتور محمد نجيب مسئول التواصل، مدحت علام مدير الإدارة العلمية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وأسرة اللجنة العلمية.