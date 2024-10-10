ميناء دمياط يستقبل 8727 طن قمح قادمة من أوكرانيا لصالح القطاع الخاص

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة ( SPRING ) و التي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 115 م وعرضها 19 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 8727 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18438 طن تشمل : 1270 طن كسر زجاج و 335 طن أسمنت و 9909 طن يوريا و 6924 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61572 طن تشمل : 10937 طن حديد و 350 طن خردة و 25396 طن قمح و 5510 طن سكر و 2840 طن فول و 1549 طن زيت طعام و 14990 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1445 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2267 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 126117 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184431 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1218 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4542 حركة .